SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Samandıra'da Hatay alarmı

25 Eylül 2021, Cumartesi

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Samandıra’da Hatay alarmı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Sarı-lacivertli takımda gözler Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Hazırlıklar dün başlarken, Zajc, Sangare ve Sosa takımdan ayrı çalıştı. Hedef, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönüp, galibiyet serisi yakalamak. Ancak bordo-beyazlılar çok formda. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan güney ekibine karşı teknik heyet, oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sarı-lacivertli takımda gözler Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Hazırlıklar dün başlarken, Zajc, Sangare ve Sosa takımdan ayrı çalıştı. Hedef, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönüp, galibiyet serisi yakalamak. Ancak bordo-beyazlılar çok formda. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan güney ekibine karşı teknik heyet, oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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