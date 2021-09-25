SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Samandıra'da Hatay alarmı

Sarı-lacivertli takımda gözler Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Hazırlıklar dün başlarken, Zajc, Sangare ve Sosa takımdan ayrı çalıştı. Hedef, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönüp, galibiyet serisi yakalamak. Ancak bordo-beyazlılar çok formda. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan güney ekibine karşı teknik heyet, oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sarı-lacivertli takımda gözler Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Hazırlıklar dün başlarken, Zajc, Sangare ve Sosa takımdan ayrı çalıştı. Hedef, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönüp, galibiyet serisi yakalamak. Ancak bordo-beyazlılar çok formda. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan güney ekibine karşı teknik heyet, oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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