30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe savunması izledi Olympiakos 2 gol attı!

F.Bahçe savunması izledi Olympiakos 2 gol attı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup 2. karşılaşmasında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Yunan temsilcisinin 2. ve 3. golünde sarı lacivertlilerin savunmasında büyük bir savunma hatası yaşandı. Olympiakoslu Masouras, 62' ve 68'de Fenerbahçe ağlarını sarsarken, her iki gol de Altay'dan dönen top sonrası oldu. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı maçta büyük bir savunma zaafiyeti vardı. Sarı lacivertliler, 62' ve 68' de Masouras'ın şutlarıyla kalesinde golleri görürken, dönen top zaafiyeti ortaya çıktı.

2 GOLDE DE AYNI HATA
Olympiakos, kenardan Fenerbahçe kalesini yoklarken, dönen toplar Masouras'a geldi ve yıldız isim ağları sarstı.

İŞTE O ANLAR

(GÖRÜNTÜ EXXEN'DEN ALINMIŞTIR)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay Bayındır’a büyük destek! Altay Bayındır'a büyük destek!
F.Bahçe Kadıköy’de kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Kadıköy'de kayıp! İşte güncel puan durumu
Kanarya evinde yıkıldı! Kanarya evinde yıkıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör