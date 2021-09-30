Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup 2. karşılaşmasında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Yunan temsilcisinin 2. ve 3. golünde sarı lacivertlilerin savunmasında büyük bir savunma hatası yaşandı. Olympiakoslu Masouras, 62' ve 68'de Fenerbahçe ağlarını sarsarken, her iki gol de Altay'dan dönen top sonrası oldu. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı maçta büyük bir savunma zaafiyeti vardı. Sarı lacivertliler, 62' ve 68' de Masouras'ın şutlarıyla kalesinde golleri görürken, dönen top zaafiyeti ortaya çıktı.

2 GOLDE DE AYNI HATA

Olympiakos, kenardan Fenerbahçe kalesini yoklarken, dönen toplar Masouras'a geldi ve yıldız isim ağları sarstı.

İŞTE O ANLAR



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