30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçında Dimitrios Pelkas direği geçemedi!

F.Bahçe’de Pelkas direğe takıldı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı lacivertlilerde, Dimitrios Pelkas, mücadelenin 57. dakikasında gole çok yaklaştı. Yıldız oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe nişanladı. İşte o pozisyon... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Olympiakos'u ağırladı.

Sarı lacivertlilerde, Dimitrios Pelkas, müsabakanın 57. dakikasında gole çok yaklaştı.

Yunan futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe nişanladı.

Pelkas'ın vuruşu sağ direğin içine vurarak kalenin sol tarafından auta gitti.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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