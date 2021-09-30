30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası konuştu! "Yenilginin sorumluluğunu alıyorum"

Luiz Gustavo: Sorumluluk benim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Luiz Gustavo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar." dedi. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar. Bugün ürettiğimiz ve değerlendiremediğimiz şanslar vardı. Oyunun kontrolü bizde değildi. Bu yüzden golleri yedik. Bu maçtan ders alacağız. Buna göre gelecekte daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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