30 Eylül 2021, Perşembe

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Olympiakos maçında Altay Bayındır'a büyük destek!

Altay Bayındır’a büyük destek!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Fenerbahçe'de taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a büyük destek verdi. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Olympiakos'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibine Masouras (2) ve Tiquinho Soares'in golleriyle 3-0 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele 3-0 devam ederken gelişen Olympiakos atağında kritik bir kurtarış yapan Altay Bayındır'a destek verdi.

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