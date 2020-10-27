27 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den son 9 yılın en iyi başlangıcı

9 yılın en iyisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Fenerbahçe son 9 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. 6 maçta 14 puan almayı başaran sarı-lacivertliler, 9 sezon sonra ilk kez Süper Lig'in ilk 6 haftasını 'namağlup' kapattı.

Fenerbahçe son 9 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. 6 maçta 14 puan almayı başaran sarı-lacivertliler, 9 sezon sonra ilk kez Süper Lig'in ilk 6 haftasını 'namağlup' kapattı. En son 2011-12 sezonunun ilk 6 haftası kayıpsız (5G/1B) geçilmişti.
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