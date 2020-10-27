27 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Pelkas Fenerbahçe taraftarını mest etti!

Pelkas taraftarı mest etti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

'tan edilen , taraftarın yeni gözdesi... Göztepe maçında golünü atan Yunan on numara, derbisinde de kilit roldeydi. Tekniği ve oyun zekasıyla öne çıkan yıldızın 2. golden önce sırtı dönükken verdiği topuk pası gecenin en özel hareketiydi.

'tan edilen , taraftarın yeni gözdesi... Göztepe maçında golünü atan Yunan on numara, derbisinde de kilit roldeydi. Tekniği ve oyun zekasıyla öne çıkan yıldızın 2. golden ��nce sırtı dönükken verdiği topuk pası gecenin en özel hareketiydi. Galibiyete 40 yıllık F.Bahçeli gibi sevinen Pelkas'a sosyal medyada övgü yağdı:

# Pelkas nerelerdeydin sen. # Pelkas'ı olanlar mutlu uyur. # Sezon ortası Pelkas 30 milyon euro, sezon sonu 50 milyon euro şimdiden söylemiş olalım. # Kılçıksız bir 10 numara. # Ne topçuymuşsun be kardeşim.

MUTLU YILLAR
Dün 27 yaşına giren Pelkas'a yönetim resmi siteden, 'Mutlu yıllar' diledi.
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