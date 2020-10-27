27 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut soru işaretlerini sildi

Bulut soru işaretlerini sildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

karşısında yaptığı hamlelerle maçı çeviren, namağlup 14 puana ulaşan Bulut ‘soru işaretlerini’ sildi.

Başkan seçildikten sonra 2 yılda 4 teknik direktör değiştiren (Phillip Cocu, Erwin Koeman, ve Tahir Karapınar) Ali Koç, sezon başında takımı bu kez 'a teslim etmişti. Teknik ekibe de Aurelio ile eklenip, Emre Belözoğlu da sportif direktörlüğe getirildi. Camiayı tanıyan eski yıldızlardan oluşturulan kimya tutmuş görünüyor. Erol Bulut ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayarak parlak bir başlangıç yaptı. maçındaki oyuncu değişiklikleri tam not aldı. Özellikle devredeki Cisse hamlesi galibiyeti getirdi. Namağlup yola devam ediyor. Ortak temenni bu gidişatın sürmesi ve özlenen şampiyonluğun bu sezon gelmesi...
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