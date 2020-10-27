Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den muhteşem dönüş!
Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. İlk 6 haftada 5 gole etki eden ikili, Süper Lig'in 'en iyileri' arasına girdi.
Beşiktaş'la sözleşmeleri biten ve 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül performanslarıyla göz kamaştırıyor. Son olarak Trabzon maçına da damga vuran ikiliden Caner, sarı-lacivertli formayla ligde 6 maçta 3 asist yaparken, Gökhan Gönül ise 5 maçta 1 gol, 1 asistlik grafik sergiledi. Erkin, ligin en fazla isabetli orta açan bek futbolcusu. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 6 haftada 15 isabetli ortayla bu alanda lider durumda. (Toplamda 58 orta denemesi).
GÖNÜL TOP KAPMA UZMANI
Aynı zamanda 13 kornerle en fazla başarılı korner kullanan oyuncu olan 'Fişek'in 8 isabetli frikiği bulunuyor. Gökhan Gönül de sağ bekte Caner'den aşağı kalmadı. Rize deplasmanında kritik bir gol atan, Trabzon'a karşı ise 1 asist yapan Gönül, hücum dışında savunma anlamında da başarılı bir performans sergiliyor. 35 yaşındaki futbolcu oynadığı 5 maçta 16 kez top kaptı ve bu alanda ligin en başarılı beki durumunda. Caner ise 9 top kapma başarısıyla ilk 10 arasında 7. sırada.
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Kanarya geçen sezonun tamamında kornerden bulduğu gole bu sezon ilk 6 haftada ulaştı (5 gol/Caner- Gökhan farkı).
(Fotomaç)
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