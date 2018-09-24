Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı! (GENİŞ ÖZET)

Süper Lig’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 71. dakika Ayew kaydederken, Beşiktaş'ın golünü ise 39. dakikada Babel attı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Caner Erkin, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sahasında üst üste ikinci maçını da kazanamayan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 13. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 6. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunuyor. Bu sezon ilk kez berabere kalan Beşiktaş ise puanını 11'e çıkararak 4. sırada kaldı.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ!

6. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Slimani'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Karius topu kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Chahechouhe'nun müsait durumda kafa vuruşunda, top kaleci Karius'da kaldı.

20. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pası sonrası Reyes ile bire bir kalan Babel'in açıyı bulduktan sonra vuruşunda, top Reyes'in ayağına çarparak kornere çıktı.

26. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

34. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

54. dakikada Oğuzhan'ın ara pasıyla altıpasın sol çaprazında topla buluşan Lens'in ayağının dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

58. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan şutunda, kaleci Karius'tan seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.

61. dakikada Lens'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda toplu buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Beşiktaş'ın 5'e 4 geldiği pozisyonda son olarak ceza yayı içinde toplu buluşan Lens'in şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Benzia, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Benzia'ya aktardı. Bu oyuncu da soldan bindiren Eljif'i gördü. Makedon futbolcunun ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

80. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde, arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.