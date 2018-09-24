    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe derbide 1 puana razı oldu

    Fenerbahçe derbide 1 puana razı oldu
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    , 'in 6. haftasındaki derbi maçta 'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar desteğiyle iyi başlayan ve pozisyonlara giren , 40. dakikada 'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

    İkinci yarıda 71. dakikada Andre Ayew'le eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

    Sahasında üst üste ikinci maçını da kazanamayan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 13. sırada tamamladı. Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider 'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

    Hasan Ali Kaldırım, direği geçemedi

    Fenerbahçe'nin sol beki 'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü.

    Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü.

    Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.


    Ersun Yanal tezahüratı

    Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski leri lehine tezahürat yaptı.

    İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı.


    Slimani'ye alkış

    Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı.

    Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.



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