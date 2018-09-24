Fenerbahçe derbide 1 puana razı oldu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar desteğiyle iyi başlayan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe, 40. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.
İkinci yarıda 71. dakikada Andre Ayew'le eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
Sahasında üst üste ikinci maçını da kazanamayan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 13. sırada tamamladı. Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunuyor.
Hasan Ali Kaldırım, direği geçemedi
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü.
Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.
Ersun Yanal tezahüratı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı.
İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı.
Slimani'ye alkış
Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı.
Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!