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    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş, Kadıköy'de yine kazanamadı

    Şenol Güneş, Kadıköyde yine kazanamadı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Teknik Direktörü , 'de çıktığı 21. lig maçında da galibiyet alamadı.

    'in 6. hafta karşılaşmasında ile 1-1 berabere kalırken, 'in 'deki galibiyet hasreti de 21 maça çıktı. Bugüne kadar , , Sakaryaspor, , ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de 21 lig maçında boy gösteren Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Güneş'in Kadıköy'deki tek galibiyeti ise mücadelesinde oldu. 2014-2015 sezonunda Bursaspor'un başında yarı final maçına çıkan Şenol Güneş, takımının 3-0 kazandığı karşılaşma sonrasında kupada finale yükselme başarısı göstermişti.

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