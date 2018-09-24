Kadıköyde Şenol Güneş’e protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etmek için kafalarına bandaj bağladılar.

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etti. Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde kafasını bandajlayan taraftarlar, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası Yarın Final Rövanş mücadelesinde tribünden gelen cisimler nedeniyle düşen ve daha sonra hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i protesto etti.