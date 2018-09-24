    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de Şenol Güneş’e protesto

    Kadıköyde Şenol Güneş’e protesto
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    li taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü 'i etmek için kafalarına bandaj bağladılar.

    taraftarı, Beşiktaş Teknik Direktörü 'i etti. Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde kafasını bandajlayan taraftarlar, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası Yarın Final Rövanş mücadelesinde tribünden gelen cisimler nedeniyle düşen ve daha sonra hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i protesto etti.

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