    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü

    Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    , 'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldığı 'a karşı 'de yenilmezlik serisini devam ettirdi.

    'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, 'nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı.

    Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı.

    Fenerbahçe, 'a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı'nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    KADIKÖY'DEKİ SON 17 MAÇ

    'a karşı 'de yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe'nin rakibine karşı sahasında oynadığı son 17 maçın sonuçları şöyle:

    TarihSonuç (FB-BJK)
    26.02.20062-2
    19.11.20060-0
    26.04.20071-1 (Kupa maçı)
    03.11.20072-1
    29.11.20082-1
    18.04.20101-0
    19.09.20101-1
    05.02.20122-0
    29.04.20122-1
    07.10.20123-0
    30.11.20133-3
    22.03.20151-0
    29.02.20162-0
    03.12.20160-0
    23.09.20172-1
    03.05.20183-0 (Hükmen) (Kupa maçı)
    24.09.20181-1

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