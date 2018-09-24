Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı.
Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı'nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
KADIKÖY'DEKİ SON 17 MAÇ
Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe'nin rakibine karşı sahasında oynadığı son 17 maçın sonuçları şöyle:
|Tarih
|Sonuç (FB-BJK)
|26.02.2006
|2-2
|19.11.2006
|0-0
|26.04.2007
|1-1 (Kupa maçı)
|03.11.2007
|2-1
|29.11.2008
|2-1
|18.04.2010
|1-0
|19.09.2010
|1-1
|05.02.2012
|2-0
|29.04.2012
|2-1
|07.10.2012
|3-0
|30.11.2013
|3-3
|22.03.2015
|1-0
|29.02.2016
|2-0
|03.12.2016
|0-0
|23.09.2017
|2-1
|03.05.2018
|3-0 (Hükmen) (Kupa maçı)
|24.09.2018
|1-1
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