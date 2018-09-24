Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı.

Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı'nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

KADIKÖY'DEKİ SON 17 MAÇ

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe'nin rakibine karşı sahasında oynadığı son 17 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Sonuç (FB-BJK) 26.02.2006 2-2 19.11.2006 0-0 26.04.2007 1-1 (Kupa maçı) 03.11.2007 2-1 29.11.2008 2-1 18.04.2010 1-0 19.09.2010 1-1 05.02.2012 2-0 29.04.2012 2-1 07.10.2012 3-0 30.11.2013 3-3 22.03.2015 1-0 29.02.2016 2-0 03.12.2016 0-0 23.09.2017 2-1 03.05.2018 3-0 (Hükmen) (Kupa maçı) 24.09.2018 1-1