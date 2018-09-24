Atiba 5 ay sonra 11’de

Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Atiba Hutchinson, tam 5 ay sonra ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldız orta saha oyuncusu, 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon sonunda İspanya'da kıkırdak ameliyatı olan ve sözleşmesini geç imzaladığı için hazırlık kampında yer almayan Atiba, 6 hafta sonunda form tutarken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiba Hutchinson'ı Fenerbahçe karşısında tam 5 ay aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü. Beşiktaş'ta 6. sezonunu yaşayan Atiba, siyah-beyazlı forma altında en son geçtiğimiz sezon Akhisar deplasmanında oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.