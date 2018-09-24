    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Halis Özkahya

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi oldu.

    Fenerbahçe, Spor Toto 'in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

    Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem oldu.

    Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

    İHA

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Kadıköyde favori Beşiktaş 'Kadıköy'de favori Beşiktaş'
    Tesisten ayrıldılar! F.Bahçeli 2 yıldız derbide yok Tesisten ayrıldılar! F.Bahçeli 2 yıldız derbide yok
    Ünlü teknik adama haber gitti: Hazır ol Ünlü teknik adama haber gitti: "Hazır ol"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör