24 Eylül 2018, Pazartesi
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Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu.
Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Halis Özkahya
Giriş Tarihi: 24.09.2018
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu.
Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.
İHA
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