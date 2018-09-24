Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kırmızı tehlike!

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları son dönemde oldukça gergin geçiyor. Hakemler son 6 maçta 12 kez kırmızı kartına başvurdu. Oyunculara 46 tane de sarı çıktı

Nefesler tutuldu; Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesinde son dönemdeki derbilerde gösterilen kırmızı kartlar oyuncuları tehdit ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan son 6 derbide oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydu ve 200'ün üzerinde faul yapıldı. Tartışma, itiş kakış hiç eksik olmadı. Hakemler bu 6 maçta iki takıma toplamda 46 sarı kart çıkarken 12 oyuncu da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SON DERBİYİ 5 OYUNCU TAMAMLAYAMADI

Kadıköy'de oynanan son maçtaysa Beşiktaş ve Fenerbahçe'den toplamda 5 oyuncu atılmıştı. Hatırlanacağı üzere geçen sezonki Türkiye Kupası karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. İki takım arasında oynanan son 6 maçta atılan gol sayısının (17) neredeyse kırmızı kart sayısına yakın olduğunu, oyuncuların dikkatli olması gerektiğini söylemek gerekiyor. Ayrıca Fırat Aydınus'un da Fenerbahçe'ye 55 maçta 11, Beşiktaş'a ise 36 maçta 7 kart gösterdiğini de hatırlatalım.

3 KEZ HÜKMEN KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe ile Beşiktaş orasında oynanan derbilerde 3 kez hükmen galip kararı çıktı. İlk hükmen galibiyet 4 Mayıs 1983 tarihinde alındı. Türkiye Kupası ilk karşılaşması 1-1 biterken Mehmet Ekşi'nin sarı kart cezalısı olmasına rağmen forma giymesi nedeniyle Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayıldı.

SAHAYA ÇIKMADI

Geçen sezon oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması çıkan saha olayları sebebiyle tatil edildi. Daha sonra ileri bir tarihte kaldığı dakikadan devam etmesi yönünde karar alındı. 3 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklanan maça Beşiktaş çıkmayınca, Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edildi.