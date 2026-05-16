Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligi 30 puanla kapattı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golleri 47. ve 72. dakikada Sam Larsson'dan gelirken Corendon Alanyaspor'un tek golünü Elia Meschack kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 30 puana yükseldi ve ligde 16. sırada yer aldı. İstanbul ekibi, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Corendon Alanyaspor ise ligi 37 puanla kapatarak 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza yayına kadar giden Maestro'nun çektiği şutta kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Meschack'ın pasında savunma arkasına sarkan Ui-jo'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, ayaklarıyla gole izin vermedi.

32. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

47. dakikada Berkay'ın topuk pasında topu alan Barış, bekletmeden savunma arkasına sarkan Larsson'u topla buluşturdu. Larsson'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Babicka, Enes Keskin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, oyunu devam ettirdi.



70. dakikada VAR tarafından yapılan öneriyle monitörde pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Aksu, penaltı kararı verdi.



72. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsson'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Victor'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1