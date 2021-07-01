01 Temmuz 2021, Perşembe
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Yarın başlayacak çeyrek final maçlarında görevi olmayan Çakır ve yardımcıları, atama beklemek üzere UEFA tarafından Londra'ya davet edildi. Londra'da oynanacak yarı final ve final maçları için 7 hakem grubu davet alırken Türk hakemler kampa girmek üzere Londra'ya gitti.
Euro 2020'de yarı final maçlarını yönetecek hakemler 4 Temmuz'da açıklanacak. Bu maçlar için 7 aday var. 7 hakem ve yardımcılarından 3'üne UEFA tarafından yarı finaller ve final maçında görev verilecek. Yarı final veya final maçı almak için şansı çok yüksek olan Çakır, Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı finali yönetmişti. Son olarak İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır bu karşılaşma ile turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem olmuştu.
EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta görev yapan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, yarı finaller veya final maçında görev almayı beklerken, şimdiye kadar 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakada düdük çaldı.
Son dakika EURO 2020 haberleri: UEFA Cüneyt Çakır'ı Londra'ya davet etti
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Futbol Şmapiyonası'nda görev alan Cüneyt Çakır ve yardımcılarının performansları dikkat çekmeye devam ediyor. Çeyrek final maçları öncesi atama bekleyen ekibimiz UEFA tarafından Londra'ya davet edildi.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Cüneyt Çakır ve yardımcılarının performansı dikkat çekerken, Türk hakemler bugün Londra'ya uçtu.
Yarın başlayacak çeyrek final maçlarında görevi olmayan Çakır ve yardımcıları, atama beklemek üzere UEFA tarafından Londra'ya davet edildi. Londra'da oynanacak yarı final ve final maçları için 7 hakem grubu davet alırken Türk hakemler kampa girmek üzere Londra'ya gitti.
Euro 2020'de yarı final maçlarını yönetecek hakemler 4 Temmuz'da açıklanacak. Bu maçlar için 7 aday var. 7 hakem ve yardımcılarından 3'üne UEFA tarafından yarı finaller ve final maçında görev verilecek. Yarı final veya final maçı almak için şansı çok yüksek olan Çakır, Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı finali yönetmişti. Son olarak İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır bu karşılaşma ile turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem olmuştu.
EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta görev yapan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, yarı finaller veya final maçında görev almayı beklerken, şimdiye kadar 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakada düdük çaldı.
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