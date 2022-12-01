Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara güneş patlamaları adı verilir. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebildiği ispatlanmıştır.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ

Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.