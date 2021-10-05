Kylian Mbappe'den Fransa Milli Takımı sözleri!

EURO 2020'de Fransa'nın, İsviçre'ye karşı elenmesine neden olan penaltıyı kaçıran Fransız yıldız Mbappe, turnuva ve sonrası hakkında yaşadıklarını anlattı.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan yıldız isim Euro 2020 sonrasında Fransa Milli Takımı'nın kendisini bir sorun olarak hissettirdiğini ve İsviçre maçında kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından daha fazla destek alması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

"SORUN OLMAK İSTEMEDİM"

PSG'nin yıldız ismi Mbappe, Fransa Milli takımında yaşananlarla ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Fransa Millî Takımı'nda oynamak için hiçbir zaman tek bir Euro almadım ve her zaman milli takımım için ücretsiz oynayacağım. Bunların yanı sıra, hiçbir zaman sorun olmak istemedim.

"Ama insanlar benim bir sorun olduğumu hissettiler. Bizi kaybetmemize neden olan şeyin egom olduğuna dair mesajlar aldım.

"En önemlisi Fransız Milli Takımı ve eğer takım bensiz daha mutluysa, giderim."

"Noel Le Graet ile görüştüm ve bunun hakkında konuştuk. Ona şikayet etmeye gittiğim şey, hakarete uğradığım ve penaltı kaçırdığım için 'maymun' olarak adlandırıldığımdı. Penaltıdan asla şikayet etmem. Penaltıyı kaçıran bendim."

"YAPTIĞIM HATA İÇİN ASLA DESTEK İSTEMEM"

Yıldız futbolcu penaltı ile ilgili tüm sorumluluğu üstüne alırken yine de daha fazla destek görmesi gerektiğini dile getirdi:

"Sahada daha fazla destek alabilirdim. Bu elbette bu iyi olurdu ama yaptığım hata için asla gidip destek istemem."

"O an herkes elendiği için hayal kırıklığına uğradı. Beni şoke eden şey, penaltıyı kaçırdığım için bana 'maymun' denilmesiydi. Ben de bu yüzden destek istedim. Penaltımı kaçırdığım için değil."

Mbappe sözlerini ise Tüm bu olanların geride kaldığını ve Fransa Milli Takımını çok sevdiğini dile getirerek sona erdirdi.

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