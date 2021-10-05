Kylian Mbappe'den Fransa Milli Takımı sözleri!
Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın formalarını terleten Kylian Mbappe açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de Fransa'nın, İsviçre'ye karşı elenmesine neden olan penaltıyı kaçıran genç oyuncu, "En önemlisi Fransız Milli Takımı ve eğer takım bensiz daha mutluysa, giderim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
EURO 2020'de Fransa'nın, İsviçre'ye karşı elenmesine neden olan penaltıyı kaçıran Fransız yıldız Mbappe, turnuva ve sonrası hakkında yaşadıklarını anlattı.
Fransız basınından L'Equipe'e konuşan yıldız isim Euro 2020 sonrasında Fransa Milli Takımı'nın kendisini bir sorun olarak hissettirdiğini ve İsviçre maçında kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından daha fazla destek alması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
"SORUN OLMAK İSTEMEDİM"
PSG'nin yıldız ismi Mbappe, Fransa Milli takımında yaşananlarla ile ilgili şu ifadelerde bulundu:
"Fransa Millî Takımı'nda oynamak için hiçbir zaman tek bir Euro almadım ve her zaman milli takımım için ücretsiz oynayacağım. Bunların yanı sıra, hiçbir zaman sorun olmak istemedim.
"Ama insanlar benim bir sorun olduğumu hissettiler. Bizi kaybetmemize neden olan şeyin egom olduğuna dair mesajlar aldım.
"En önemlisi Fransız Milli Takımı ve eğer takım bensiz daha mutluysa, giderim."
"Noel Le Graet ile görüştüm ve bunun hakkında konuştuk. Ona şikayet etmeye gittiğim şey, hakarete uğradığım ve penaltı kaçırdığım için 'maymun' olarak adlandırıldığımdı. Penaltıdan asla şikayet etmem. Penaltıyı kaçıran bendim."
"YAPTIĞIM HATA İÇİN ASLA DESTEK İSTEMEM"
Yıldız futbolcu penaltı ile ilgili tüm sorumluluğu üstüne alırken yine de daha fazla destek görmesi gerektiğini dile getirdi:
"Sahada daha fazla destek alabilirdim. Bu elbette bu iyi olurdu ama yaptığım hata için asla gidip destek istemem."
"O an herkes elendiği için hayal kırıklığına uğradı. Beni şoke eden şey, penaltıyı kaçırdığım için bana 'maymun' denilmesiydi. Ben de bu yüzden destek istedim. Penaltımı kaçırdığım için değil."
Mbappe sözlerini ise Tüm bu olanların geride kaldığını ve Fransa Milli Takımını çok sevdiğini dile getirerek sona erdirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı