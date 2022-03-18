İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Okullar ne zaman açılacak? 18-19-20 Mart İstanbul hava durumu

İstanbul, Aybar Kar Fırtınası'nın ardından yeni bir kar yağışının etkisine girdi. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlarken, okullar tatil edildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da okullar ne zaman açılacak? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

İstanbul'da beklenen kar yağışı cuma sabahı etkisini göstermeye başladı. Kentin dört bir yanında etkili kar yağışı etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada kar yağışının ne kadar süreceği hakkında bilgi verildi.

MGM'nin yaptığı duyurda "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. Kar yağışının pazar günü saat 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği açıklandı. Okullar 21 Mart Pazartesi günü açılacak.

18-19-20 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

18 Mart Cuma: 3° Kar yağışlı

19 Mart Cumartesi: 3° Kar yağışlı

20 Mart Pazar: 4° Kar yağışlı