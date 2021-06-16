16 Haziran 2021, Çarşamba

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Türkiye 0-2 Galler (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İşimiz mucizeye kaldı!

Bakü'de mağlup olduk! İşimiz mucizeye kaldı
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 'ımız, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galler, ve Connor Roberts'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Galler 2-0 kazandı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada ve 90+5'te Connor Roberts kaydetti. Ayrıca konuk ekip 61. dakikada 'ın ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte iki maçın ardından 'ımız puan alamadı. Galler ise puanını 4'e yükseltti.

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BALE'DEN 2 ASİST!

Bonservisi Real Madrid'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Tottenham'da tamamlayan Gareht Bale, penaltı kaçırmasına rağmen takımı adına 2 asist yaptı.

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3 İSİM KADRODA YER ALMADI

A Millilerin 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. , ilk maçta kadroda yer verdiği 'ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Güneş, Enes Ünal'ın yerine Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu 'nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve oldu.

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MERİH DEMİRAL VE YUSUF YAZICI KULÜBÜYE

A Millilerde, İtalya maçına 11'de başlayan ve , Galler karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki ismin yerine ve 'i 11'de görevlendirdi.

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GEORGE FLOYD ANILDI

ABD'de geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülen ve ardından büyük protestolar yapılan George Floyd, Türkiye-Galler maçında unutulmadı. EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları da sahada diz çökerek George Floyd'u andı ve 'Irkçılığa hayır' dedi. İki takımın futbolcularının yaptığı bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.

Türkiye-Galler maçında Çağlar Söyüncü'den Gareth Bale'a kritik müdahale!

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Bale'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ramsey, Çağlar Söyüncü'den sıyrıldıktan sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

9'uncu dakikada Zeki Çelik'in hızlı kullandığı serbest vuruşta Cengiz Ünder sağ taraftan ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Galler savunmasına çarpan top kornere gitti.

13'üncü dakikada Uğurcan'ın uzun kullandığı aut atışında Burak Yılmaz kafayla arkaya aşırttı. Göğsüyle topu kontrol eden Cengiz Ünder'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ward'ın kucağında kaldı.

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24'üncü dakikada Bale'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ramsey, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

29'uncu sol kanattan Cengiz'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kale önünde Morrell topu uzaklaştırdı

37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik ortasını yaptı. Penaltı noktası üstünde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

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42'nci dakikada Galler öne geçti. Bale'nin havadan pasında savunma arkasına sarkan Ramsey, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ward'ın kucağında kaldı.

53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galler atağında Ramsey pasını ceza sahası dışındaki Bale'a aktardı. Bale'nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral içeri çevirdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstte auta gitti.

60'ıncı dakikada Galler penaltı kazandı. Sol kanattan topla hareketlenen Bale, Zeki'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arthur Dias penaltı noktasını gösterdi.

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61'inci dakikada atışı kullanan Bale, meşin yuvarlağı farklı şekilde üstten auta gönderdi.

63'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kaleci Ward, topun sahibi oldu.

79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Galler atağında Ramsey ortasını yaptı. Bale'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

87'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Merih Demiral kafayı vurdu. Kaleci Ward, topu son anda kornere tokatladı.

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90+4'üncü dakikada Bale'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wilson'un vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

90+5'inci dakikada Galler farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Bale, çizgiden ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Robberts, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galler, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti.

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