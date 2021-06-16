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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın ceza sahasında karambol! Galler penaltı bekledi...

Ceza sahamızda karambol! Galler penaltı bekledi
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

ikinci hafta maçında 'ımız ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında Galler, kalemize tehlikeli geldi. Ceza sahamızda oluşan karambolde Galler, elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takım'ımız 'ndaki ikinci maçında ile 'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında tehlikeli gelen atağı sonrası ceza sahasında topu uzaklaştırdı. Gallerli oyuncuların penaltı beklentisinde karşılaşmanın hakemi devam dedi.

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