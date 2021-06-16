16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım'ımızın Galler ile oynadığı maçı tribünden takip etti!

Başkan Erdoğan da tribünde! Millilere destek oldu
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

2. maçında 'ımız ile karşı karşıya geldi. 'de oynanan karşılaşmayı Başkan Erdoğan da tribünden takip etti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

'nda mücadele eden 'ımız, gruptaki ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. 'ın başkenti 'de oynanan karşılaşmayı, Başkan 'da tribünde takip etti. Başkan Erdoğan turnuva öncesinde, milli takımın Bakü'de oynanacak olan maçına geleceği sözünü vermişti.

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