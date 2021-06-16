16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım'ımızın Galler ile oynadığı maçı tribünden takip etti!
EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım'ımız Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü'de oynanan karşılaşmayı Başkan Erdoğan da tribünden takip etti. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da tribünde takip etti. Başkan Erdoğan turnuva öncesinde, milli takımın Bakü'de oynanacak olan maçına geleceği sözünü vermişti.
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