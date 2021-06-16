Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan milli takıma sert eleştiri!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-Galler maçını değerlendirdi. Toroğlu, oynanan oyun hakkında sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

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