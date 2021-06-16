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Son dakika: Türkiye-Galler maçında skandal penaltı kararı! İşte o müdahale

Maçta skandal penaltı kararı! İşte o müdahale
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu ikinci maçında , ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında 'in 'a müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

ikinci maçında ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 60. dakikasında 'in 'a müdahalesi sonrasında hakem skandal bir karar vererek penaltı kararına hükmetti.

Topun başına geçen Gareth Bale, meşin yuvarlağı dışarı attı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü TRT 1'den alınmıştır.

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