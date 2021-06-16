16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye-Galler maçında skandal penaltı kararı! İşte o müdahale
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında Zeki Çelik'in Gareth Bale'a müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Millilerimiz Galler ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 60. dakikasında Zeki Çelik'in Gareth Bale'a müdahalesi sonrasında hakem Artur Dias skandal bir karar vererek penaltı kararına hükmetti.
Topun başına geçen Gareth Bale, meşin yuvarlağı dışarı attı.
İşte o pozisyon:
*Görüntü TRT 1'den alınmıştır.
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