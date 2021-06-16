Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler'e 2-0 mağlup A Milli Takım'ımızın gruptan çıkma şansı zora girdi. İşte millilerimiz gruptan çıkmak için olan olasılıkları... (Türkiye-Galler)
A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.
İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlıların şansı hala devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı'mız son maçını kazanarak en iyi 4, 3.'nün arasına girmeye çalışacak.
İKİNCİLİK ŞANSIMIZ KALMADI
Galler, grupta aldığı 4 puanla liderliğe yükselirken 3 puanı bulunan İtalya ile 1 puanı bulunan İsviçre'nin karşılaşmasında sonuç ne olursa olsun Millilerin ikincilik şansı bulunmuyor.
Son maçlar öncesinde İtalya'nın kazanması halinde 6 puana çıkacağı karşılaşmada, İsviçre kazanırsa puanını 4 puana yükselecek, beraberlik durumunda ise İtalya puanı 4 yapacak.
Grupta aldığı 2 yenilgi ve yediği 4 golle son sırada yer alan Türkiye'nin tur için tek şansı en iyi 4 üçüncü takım arasına adını yazdırmak olacak.
Türkiye 0 puanla 4. sırada yer alırken, İsviçre'nin 1, İtalya'nın 3, Galler'in ise 4 puanı bulunuyor.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
EN İYİ 3.'LÜK HESABI NASIL YAPILIYOR?
En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında; En fazla puan toplayan En fazla averajı olan En fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak.
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