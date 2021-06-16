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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan nasıl çıkar?
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2. maçında 'e 2-0 mağlup 'ımızın gruptan çıkma şansı zora girdi. İşte millilerimiz gruptan çıkmak için olan olasılıkları... (-Galler)

() A Grubu ikinci maçında 'e 2-0 yenildi.

İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlıların şansı hala devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'mız son maçını kazanarak en iyi 4, 3.'nün arasına girmeye çalışacak.

İKİNCİLİK ŞANSIMIZ KALMADI

Galler, grupta aldığı 4 puanla liderliğe yükselirken 3 puanı bulunan ile 1 puanı bulunan 'nin karşılaşmasında sonuç ne olursa olsun Millilerin ikincilik şansı bulunmuyor.

Son maçlar öncesinde İtalya'nın kazanması halinde 6 puana çıkacağı karşılaşmada, İsviçre kazanırsa puanını 4 puana yükselecek, beraberlik durumunda ise İtalya puanı 4 yapacak.

Grupta aldığı 2 yenilgi ve yediği 4 golle son sırada yer alan 'nin tur için tek şansı en iyi 4 üçüncü takım arasına adını yazdırmak olacak.

Türkiye 0 puanla 4. sırada yer alırken, İsviçre'nin 1, İtalya'nın 3, Galler'in ise 4 puanı bulunuyor.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU


EN İYİ 3.'LÜK HESABI NASIL YAPILIYOR?

En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında; En fazla puan toplayan En fazla averajı olan En fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak.

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