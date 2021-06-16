16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızda Burak Yılmaz Galler karşısında net gol pozisyonundan yararlanamadı!
EURO 2020 A Grubu 2. hafta maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda yediğimiz golle 1-0 geriye düşen milliler ikinci yarıya daha etkili başladı. Maçın 55. dakikasında köşe vuruşundan yarattığımız pozisyonda Burak Yılmaz, kale önünde meşin yuvarlağı dışarıya attı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 A Grubu ilk hafta maçında A Milli Takım'ımız Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü'de oynanan maçta milliler, ilk yarıda yediği golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıya daha etkili başlayan milli takım, maçın 55. dakikasında Galler kalesine etkili geldi. Köşe vuruşundan tehlikeli bir pozisyon yakalamamıza rağmen Burak Yılmaz, kalenin hemen önünden topu dışarıya vurdu. İşte o pozisyon...
(Fotoğraflar: TRT 1)
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