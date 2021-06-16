16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızda Burak Yılmaz Galler karşısında net gol pozisyonundan yararlanamadı!

Kale önünden kaçırdık! İşte o an...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

2. hafta maçında 'ımız, ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda yediğimiz golle 1-0 geriye düşen milliler ikinci yarıya daha etkili başladı. Maçın 55. dakikasında köşe vuruşundan yarattığımız pozisyonda , kale önünde meşin yuvarlağı dışarıya attı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

ilk hafta maçında 'ımız ile karşı karşıya geldi. 'de oynanan maçta milliler, ilk yarıda yediği golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıya daha etkili başlayan milli takım, maçın 55. dakikasında Galler kalesine etkili geldi. Köşe vuruşundan tehlikeli bir pozisyon yakalamamıza rağmen , kalenin hemen önünden topu dışarıya vurdu. İşte o pozisyon...


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