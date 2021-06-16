16 Haziran 2021, Çarşamba

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Türkiye-Galler maçında Çağlar Söyüncü'den Gareth Bale'a kritik müdahale!

Çağlar'dan Bale'a kritik müdahale!
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 37. dakikasında Kaan Ayhan'ın pas hatası sonucu Galler savunmamızı 3'e 2 yakaladı. Çağlar Söyüncü kritik müdahaleyle topa sahip oldu. şte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 37. dakikasında Gallilerin hızlı atağı Çağlar tarafından durduruldu.

Kaan Ayhan'ın hatalı pasında topu kapan , Çağlar ile bire bir kaldı.

'in yıldızı Çağlar'ı geçmek isterken milli futbolcudan kritik bir müdahale geldi.

İşte o pozisyon:



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