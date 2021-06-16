16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye-Galler maçında Uğurcan Çakır Ramsey'in şutunu muhteşem kurtardı

Uğurcan kalesinde devleşti! İşte o pozisyon...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: A Milli Takım'ımız, 2. maçında ile karşılaştı. Mücadelenin 6. dakikasında Galler adına Ramsey ceza sahası içinde çok net bir pozisyonda 'ı geçemedi.

A Grubu 2. maçında - ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 6. dakikasında Ramsey'in ceza sahası içinde defansın arkasına sarkmasıyla ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Çakır, kalesinde devleşerek topu kornere çeldi.

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