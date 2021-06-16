Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız üst üste iki kez gole çok yaklaştı! İşte o anlar...

EURO 2020 A Grubu 2. hafta maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadelenin 29. ve 30. dakikalarında üst üste iki pozisyonda gole çok yaklaştı. Ancak Galler savunması geçit vermedi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 A grubu ikinci maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 29. ve 30. dakikalarında millilerimiz gole çok yaklaştı ama Galler savunması arka arkaya iki topumuzu çıkardı.

İŞTE O POZİSYONLAR:



(Fotoğraflar: TRT 1)

DİĞER

HABERLER HABERLERİ