16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız üst üste iki kez gole çok yaklaştı! İşte o anlar...

Gole çok yaklaştık! İşte üst üste pozisyonlar...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

2. hafta maçında 'ımız, ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadelenin 29. ve 30. dakikalarında üst üste iki pozisyonda gole çok yaklaştı. Ancak Galler savunması geçit vermedi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberleri

'mız, ikinci maçında 'nda ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 29. ve 30. dakikalarında millilerimiz gole çok yaklaştı ama Galler savunması arka arkaya iki topumuzu çıkardı.

İŞTE O POZİSYONLAR:


(Fotoğraflar: )

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