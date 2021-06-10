Son dakika spor haberi: UEFA'dan EURO 2020 için flaş aşı açıklaması!
Son dakika spor haberleri... UEFA, EURO 2020'nin başlamasına sayılı günler kala İngiltere özelinde flaş bir aşı açıklaması yaptı. Buna göre Wembley Stadyumu'na iki doz corona virüsü aşısı olan İngiliz futbolseverler alınabilecek. Yabancılar için de karşılaşmadan 48 saat önce negatif çıkan PCR testi zorunlu. İşte detaylar...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran'da İtalya ile Türkiye arasında oynanacak maçla başlayacak. Heyecan dozu git gide artarkan turnuva öncesi hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. UEFA, corona virüsü gölgesinde gerçekleştirilecek şampiyona için titiz davranıyor.
Yapılan son açıklamaya göre organizasyonun ev sahibi şehirlerinden Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak maçlara, iki doz corona virüsü aşısı olan İngiliz taraftarlar alınacak. Yine aynı şekilde maçtan 48 saat önce yapılan PCR testi negatif çıkan yabancı taraftarlar da stadyumda karşılaşmayı izleyebilecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında Wembley Stadyumu'na 22 bin 500 taraftar alınabileceği duyurulmuştu.
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