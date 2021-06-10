10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: UEFA'dan EURO 2020 için flaş aşı açıklaması!

EURO 2020 için flaş aşı açıklaması!
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika spor haberleri... , 'nin başlamasına sayılı günler kala özelinde flaş bir aşı açıklaması yaptı. Buna göre 'na iki doz corona virüsü aşısı olan futbolseverler alınabilecek. Yabancılar için de karşılaşmadan 48 saat önce negatif çıkan testi zorunlu. İşte detaylar...

, 11 Haziran'da ile arasında oynanacak maçla başlayacak. Heyecan dozu git gide artarkan turnuva öncesi hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. , corona virüsü gölgesinde gerçekleştirilecek şampiyona için titiz davranıyor.

Yapılan son açıklamaya göre organizasyonun ev sahibi şehirlerinden 'daki 'nda oynanacak maçlara, iki doz corona virüsü aşısı olan taraftarlar alınacak. Yine aynı şekilde maçtan 48 saat önce yapılan testi negatif çıkan yabancı taraftarlar da stadyumda karşılaşmayı izleyebilecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında Wembley Stadyumu'na 22 bin 500 taraftar alınabileceği duyurulmuştu.

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