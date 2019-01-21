21 Ocak 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Yatabare’yi istiyor

BB Erzurumspor Yatabare’yi istiyor
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Spor Toto ’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor’un, ’un golcü oyuncusu Yatabare için teklifte bulunduğu öğrenildi.

'in ikinci yarısının ilk maçında 'un deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi her iki takım yöneticileri Yatabare için bir araya geldi. Erzurumspor yöneticileri, yeşil-beyazlı kulübün başkanı 'tan 33 yaşındaki forvet Mustapha Yatabare'yi istedi. Konyaspor yönetimini kaldığı otelde ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler, Yatabare'nin transferinde yardımcı olunmasını talep ederken, Başkan Hilmi Kulluk'un takımın menfaatleri doğrultusunda anlaşılması, teknik heyetin onay vermesi ve futbolcunun da kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in, kendi oyun sisteminde 32 yaşındaki futbolcu ile çok daha iyi noktalara geleceklerini, özellikle 2-1'lik yenilgiden sonra için ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

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