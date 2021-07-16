16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Mustafa Yumlu BB Erzurumspor’da!
BB Erzurumspor, son olarak Denizlispor’da forma giyen Mustafa Yumlu’yla anlaştı. BB Erzurumspor transferi resmi hesabından “Erzurumspor’umuza hoş geldin Mustafa Yumlu” notuyla açıkladı. | Son dakika spor haberleri
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Denizlispor'da forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu'yu kadrosuna kattı.
Yumlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla 27 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.
BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Yumlu" notuyla duyurdu.
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