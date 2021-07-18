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Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor - Antalyaspor maçının hakemleri stadı karıştırdı!

Hakemler stadı karıştırdı! Maç geç başladı
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor ve Antalyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Saat 16.00’da oynanacak hazırlık maçına hakemler gelmedi. Hakem kadrosunun stadyumu karıştırdığı öğrenildi. Müsabaka, 35 dakika geç başladı. | Son dakika spor haberleri

BB Erzurumspor ve Antalyaspor arasında oynanacak olan hazırlık maçı hakem kadrosunun stadyumu karıştırması sonucu 35 dakika geç başladı.

Erzurum'da kamp yapan Antalyaspor ve BB Erzurumspor arasında saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan hazırlık maçı hakem kadrosunun maçı Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacağını düşünerek oraya gitmeleri sonucu 35 dakika geç başladı.

Uzun süre ısınma hareketleri yapan iki takım futbolcuları, hakem kadrosunun stadyuma gelmesinin ardından alkışlayarak protesto etti.

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