NBA'de Nikola Jokic tarihe geçti! Denver Nuggets play-off biletini aldı

Denver Nuggets'ta oynayan Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu. Nuggets sahasında Memphis'i 122-109'luk skorla geçti ve play-off biletini aldı. İşte detaylar...

BB Erzurumspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 10:45