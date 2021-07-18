18 Temmuz 2021, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

BB Erzurumspor 1 - 2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor BB Erzurumspor'u mağlup etti!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya ekibi maçı 2-1 kazandı. Antlayaspor'a galibiyeti getiren golleri Naldo ve Gökdeniz Bayrakdar kaydederken, BB Erzurumspor'un tek golü Edouard Ndiaye'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Akdeniz ekibi, kampın son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Naldo'nun ayağından golü bulan kırmızı-beyazlıların ikinci golünü ise 90. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 85. dakikada Edouard Ndiaye attı.

Kamp süresini tamamlayan Akdeniz ekibi, maçın ardından kentten ayrıldı.

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