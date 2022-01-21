Jonathan David'e teklifler yağıyor!

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de sergilediği futbolla göz dolduran Jonathan David için flaş bir iddia gündeme geldi. David için, Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid'in teklif yapacağı öğrenildi.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 17:47