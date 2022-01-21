Jonathan David'e teklifler yağıyor!
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de sergilediği futbolla göz dolduran Jonathan David için flaş bir iddia gündeme geldi. David için, Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid'in teklif yapacağı öğrenildi.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 17:47
TSN'nin haberine göre, Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid'in Lille'in genç yıldızı David ile ilgilendiği belirtildi.
Haberde Barcelona ve Chelsea'nin de oyuncu için girişimlere başladığı aktarıldı.
Ayrıca oyuncunun kış transfer döneminde ayrılmak istemediği ancak yazın yüksek bir bedelle satılabileceği ifade edildi.
Sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Kanadalı futbolcu bu sezon Lille ile çıktığı 29 maçta, 16 gol atma başarısı gösterdi.