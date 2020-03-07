07 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı

Ronaldinho tutuklandı! İşte dikkat çeken o ayrıntı...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

Sahte pasaportla ’a giriş yaptığı için gözaltına alın Brezilyalı eski futbolcu ve kardeşi , tutuklandı. Brezilyalı efsanenin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde 'a giden ile kardeşi Assis, ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları için gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra savcı tarafından bir yargıç önünde uzun bir sorgulamadan geçen Ronaldinho ve kardeşi daha sonra alternatif bir ceza verilmesi yönünde gelen talep doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Ancak başsavcı, ikili için tutuklama emri çıkarttı ve bunun üzerine Brezilyalı eski oyuncu ile , Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tutuklandı. Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), kardeşiyle birlikte bugün tekrar hakim karşısına çıkacak.

RONALDINHO'NUN KALDIĞI OTELDE SAHTE PASAPORT BULUNDU

Paraguay polisi, bir kitabı tanıtmak için Asuncion'a gelen Ronaldinho'nun kaldığı oteli aradı. İçişleri Bakanı Öklidler Acevedo'e göre müfettişler, burada sahte pasaportlar buldu. Bir polis yetkilisi Gilberto Fleitas'a göre de Ronaldinho, bu sahte pasaportları tutuklanan Brezilyalı ajan Wilmondes Sousa Lira'nın elinden aldı. Aynı davayla ilgili olarak iki Paraguay vatandaşı olan Maria Isabel Gayoso ve Esperanza Apolonia Caballer de tutuklandı.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI!

Polisler tarafından götürülen Ronaldinho'ya kelepçe takılmadığı objektiflere böyle yansıdı:

Bir döneme damga vurmuştu! Gözaltına alındı... haberin devamı

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