Milan koronavirüs ile savaşmak için 250 bin Euro bağışladı

Koronavirüs Avrupa’da hızla yayılmaya devam ederken, spor müsabakaları da iptal edilmeye başlandı. Son olarak Avrupa’nın en büyük liglerinden biri olan Serie A’dan koronavirüs ile ilgili erteleme ve karantina haberi geldi. İtalya Serie A’nın dev kulüplerinden Milan, koronavirüs ile savaşmak adına 250 bin Euro bağışladı.

Dünya yıldızlarının forma giydiği İtalya Serie A'ya yeni tip koronavirüs engeli geldi. Koronavirüs, Avrupa'da da hızla yayılmaya başladı. Birçok spor müsabakası koronavirüs sebebiyle iptal olurken, Avrupa'nın en büyük liglerinden biri olan İtalya Serie A'da maçlar seyircisiz olarak oynanıyordu. Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla İtalya Serie A'da tüm maçlar koronavirüs sebebiyle 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

MİLAN'DAN KORONAVİRÜS BAĞIŞI GELDİ

Yaz transfer döneminde eski yıldızı Zlatan İbrahimoviç'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine toplayan AC Milan'dan flaş bir karar geldi. 3 Nisan'a kadar askıya alınan Serie A müsabakaları dünya gündemine oturdu. Bu süreçte Milan, koronavirüs ile savaşmak için 250 bin Euro bağış yapacağını açıkladı. Milan'ın bu hareketi herkesten takdir topladı. Diğer kulüplerin de bağışta bulunması bekleniyor.





MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ İTALYA'DA KORONAVİRÜS TEHLİKESİNDE

Avrupa'nın en büyük liglerinden biri olan İtalya Serie A'da forma giyen A Milli Takım futbolcularımızdan Merih Demiral, Mert Çetin, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu hızla yayılan koronavirüs tehlikesi altındalar.

DİĞER