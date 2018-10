Amatör Sporlar ödül töreni Ankarada yapıldı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ''Amatör Sporlar Haftası'' ödül töreni Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen organizasyona Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Spor Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, federasyon başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, amatör sporcuların haftasını kutlayarak, Türk sporunun geleceği olan gençler için çalışmaların son hızla devam edeceğini belirterek tüm sporculara başarılar diledi.

HAMZA YERLİKAYA: "SPORU TABANA YAYMA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Amatör Sporlar Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyonda yer almaktan dolayı mutlluluğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: ''Spor adına ter döken, bu uğurda emek sarf eden bütün sporcularımız bizim gözbebeğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tam 16 yıldır her alanda olduğu gibi sporda da dev atılımlar gerçekleştirdik. Stadyumlar, tesisler, sahalar ve amatör spor dallarımıza destek konusunda altın çağı yaşıyoruz diyebiliriz. Elbette çok daha iyisini yapma gayretindeyiz. Sayın Bakanımız da bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Türk sporuna damgasını vuracak nice sporcu yetiştirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her türlü yardım ve desteği sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü spor bizim için yalnızca efor sarf edilen bir sosyal aktivite değildir. Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumanın en güçlü silahlarından biridir. Spor birlik, beraberlik ruhumuzu pekiştiren en güçlü bağlardan biridir. Türk sporcusu, şanlı ay yıldızı yalnız formasının üzerinde değil, yüreğinin içinde taşımaktadır. İşte bu sebeple Türk sporcusunun her başarısı, ay yıldızın gölgesinde yaşayan herkesin başarısıdır. Sporcularımızın bu sorumluluğu hakkıyla taşıdıklarına ve taşımaya devam edeceklerine inanıyorum. Bu ülkenin çocukları zihinsel, ruhsal ve fiziksel anlamda sağlıklı bireyler olsunlar diye sporu tabana yayma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için amatör spor kulüplerimize, amatör branşlarımıza maddi ve manevi destek sağlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda en büyük hassasiyeti Sayın Cumhurbaşkanımız taşıyor. Kendisi de İstanbul'un semt takımlarında, yarı amatör kulüplerinde forma giyen ve kollektif düşünce ve dayanışmayı oralarda öğrendiğini belirten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da amatör kulüplerimizin ve amatör spor dallarının destekçisi olmaya devam ediyor. Kağıttan top ve yamalı ayakkabılarla oyun oynayan bir çocukken bile kafasında devasa hayaller kuran Sayın Cumhurbaşkanımız gibi, gençlerimiz de dayanışmayı, büyük düşünmeyi öğrenebilecekleri böyle kuruluşlardan mahrum kalmasın diye ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Buradaki sporcu kardeşlerimizin bütün gençlerimize örnek olmalarını temenni ediyorum. Spor yapmanın sizlere neler kazandırdığını, bundan nasıl keyif aldığınızı, sağlığınıza, hayatınıza neler kattığını çevrenizdeki çocuklarla sık sık paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Büyük hayaller kurun. Büyük düşünün. Kendinize, enerjinize, gücünüze güvenin. Unutmayın, siz kendinizden çok daha fazlasısınız. Yine unutmayın; sizin hayalleriniz Türkiye'nin gelecek yürüyüşünde en büyük ilham kaynağımızdır. Sizin alın teriniz, emekleriniz yarınların büyük ve çok daha güçlü Türkiye'sinin harcı olacak. Siz yeter ki inanın ve çalışın. Devletimiz daima arkanızdadır. Ne zaman bir yardıma ihtiyacınız olsa, size uzanan ilk el biz olacağız; bunu unutmayın. Bu vesileyle, Amatör Spor Haftamızı kutluyorum'' dedi.

Amatör Sporlar gecesinde ödül alan sporcular ve spor adamları:

Yılın Antrenörü, Abdullah Çakman (Güreş),

Yılın Spor Kulübü Aski Spor Kulübü ve Başkanı Mehmet Genç

Yılın Sporcuları. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül (Güreş)

Plaket ve ödül verilen amatör sporcular: Zeliha Ağrıs, İlhan Çıtak, Muhammed Akdeniz, Onur Arı, Enes Özdemir, Şevval İlayda Tarhan, Nesim Turan, Süleyman Vural, Abdullah Öztürk ve Besra Duman.