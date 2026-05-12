Taekwondoda millilerden 6 madalya

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde taekwondoda 4 para taekwondoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılırken, 10 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli sporcular ikinci gün 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Son iki dünya şampiyonu olarak kadınlar 53 kg'da mücadele eden Merve Dinçel Kavurat, 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Para taekwondoda Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Mahmut Bozteke, K44 63 kg'da 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Paris 2024'ün gümüş madalyalı ismi Gamze Özcan da K44 57 kg'da 6. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Para taekwondoda K44 52 kg'da Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi olurken, 57 kg'da Tuana Çelik bronz madalya elde etti. Taekwondo erkekler 58 kg'da Enes Kaplan da ilk kez katıldığı Avrupa şampiyonasında kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Türkiye, ilk iki gün sonunda, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 12 madalyaya ulaştı. Dört gün sürecek şampiyonanın üçüncü gününde 4 taekwondocu ve 6 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek.