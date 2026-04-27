61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2. etabını Tom Crabbe kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabını Team Flanderrs-Baloise takımından Tom Crabbe 3.35.33 ile kazandı. Böylece Crabbe üst üste ikinci zaferini elde etmiş oldu.