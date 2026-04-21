Çeşme'den Ankara'ya 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü takımların katılımı ile 61. kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'de bisikletin yalnızca bir spor dalı değil; üretimden turizme, şehir içi mobiliteden sürdürülebilir yaşam kültürüne kadar uzanan çok boyutlu bir ekosistemin merkezine yerleşmesini sağlıyor.

23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği, 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 8 etap ve bin 133,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 5 il, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'tan fazla yerleşimden geçerek yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin bisiklet ekonomisini büyüten çok katmanlı bir değer zinciri oluşturuyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan TUR, WorldTeam, ProTeam ve Continental Team seviyesindeki 23 uluslararası takımı bir araya getirirken; organizasyon yapısı, küresel yayın gücü ve çok şehirli rotasıyla spor turizmi, medya, ekipman ve yerel ekonomi üzerinde güçlü bir çarpan etkisi oluşturuyor.



EMİN MÜFTÜOĞLU: "CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, GENÇLERİMİZE İLHAM VEREN STRATEJİK BİR PLATFORMDUR"



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, konuya dair yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yalnızca bir spor organizasyonu değil; Türkiye'de bisiklet ekonomisini büyüten, turizmi çeşitlendiren ve gençlerimize ilham veren stratejik bir platformdur. Yıl boyunca 32 ilde gerçekleştirdiğimiz 100'ün üzerindeki organizasyonla bu etkiyi ülke geneline yayıyoruz. Amatör yarışlardan uluslararası organizasyonlara uzanan bu güçlü yapı sayesinde, bisiklet sporunu tabana yayarken Türkiye'yi küresel bisiklet turizminin güçlü destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyor, ülkemizin bisiklet ekonomisine değer katıyoruz" diye konuştu.



TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞAN BİSİKLET EKOSİSTEMİ



Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takvimi, bisiklet sporunun Türkiye geneline yayılımını somut verilerle ortaya koyuyor. Yıl boyunca yol, pist, dağ bisikleti, BMX, para bisiklet ve Gran Fondo disiplinlerinde düzenlenecek organizasyonlarla 32 ilde 100'ün üzerinde yarış ve etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu geniş organizasyon ağı, Türkiye'yi yalnızca belirli merkezlerde yoğunlaşan bir spor yapısından çıkararak, yıl boyunca aktif olan sürdürülebilir bir bisiklet ekosistemine dönüştürüyor.



BİSİKLET TURİZMİ: 200'DEN FAZLA ROTA, 58 BİSİKLET DOSTU OTEL



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı verilerine göre Türkiye, bisiklet turizminde güçlü bir altyapıya ulaşmış durumda. Türkiye genelinde 200'ün üzerinde bisiklet rotası, yılın 9-10 ayı sürüş imkanı sunarken; EuroVelo ağı üzerindeki EuroVelo 8 ve EuroVelo 13 rotaları ile Antik Pedal gibi tematik güzergahlar, Türkiye'yi uluslararası bisiklet turizmi haritasına taşıyor. 16 farklı şehirde faaliyet gösteren 58 bisiklet dostu otel, toplam 19 bin 538 oda ve 41 bin 996 yatak kapasitesi ile sporculara ve amatör bisikletçilere özel konaklama altyapısı sunuyor. Avrupa'da yaklaşık 52 milyar Euro büyüklüğe ulaşan bisiklet turizmi pazarı dikkate alındığında, Türkiye bu pazardan daha fazla pay alabilecek güçlü destinasyonlar arasında yer alıyor.