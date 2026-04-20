Muhammed Furkan Özbek Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu!

Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 65 kiloda Muhammed Furkan Özbek 143 kilo koparma ve 180 kilo silkme ile rekor kırarak toplamda 323 kilo ile Avrupa Şampiyonu oldu.