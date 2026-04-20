Rıza Kayaalp, Ermeni rakibini 78’inci saniyede tuş etti!

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Rıza Kayaalp, yarı finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda grekoromen stil müsabakalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde gündüz seansı tamamlandı. Grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.

Rıza'nın, Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Rus Marat Kamparov ile yaptığı çeyrek final müsabakası ise 1-1 bitti. Mili güreşçi, ilk puanı aldığı için adını yarı finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda 21 Nisan Salı günü "rekor "için mindere çıkacak. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde, Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

İŞTE RIZA'NIN, ERMENİ RAKİBİNİ 78. SANİYEDE TUŞ ETTİĞİ O AN: