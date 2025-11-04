Cizre'de spor tutkunlarını heyecan dolu bir akşam yaşacak. Kick boks ve boksun aynı ringde buluşacağı Mir's Fight Night'ta, Avrupa Şampiyonu Cizreli Baran Çelik profesyonel boks sahnesinde tarih yazmaya hazırlanıyor.
7 Kasım Cuma akşamı Cizre Yüzüncü Yıl Kapalı Spor Salonu'nda saat 20:00'da yapılacak müsabakanın sunuculuğunu dünyaca ünlü spiker Bilgehan Demir yapacak.
BAŞKA DEV KARŞILAŞMALAR DA OLACAK!
Organizasyonda başka güçlü isimler de kozlarını paylaşacaklar. Ringe çıkacak diğer isimler ve rakipleri şu şekilde:
Abdulsamet Salih - Ali İsmayilov
Ramazan Adanur - Hemrayev