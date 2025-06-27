A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama müsabakasında A Grubu'ndaki play-off 5'incilik-8'incilik sıralama müsabakasında Almanya ile karşılaşıyor. Mücadele Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanıyor.

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Almanya basketbol maçı saat 14.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE VEYA LİTVANYA SON BİLETİ ALACAK

Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasının son bileti, Türkiye ya da Litvanya'nın olacak.

Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Klasman maçlarında yer alacak ülkelerden Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi.