23 Aralık 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Horoz Alanya'ya bilendi!

Horoz Alanya'ya bilendi!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 'nda da yoluna devam eden , bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 'nda da yoluna devam eden , bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.

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