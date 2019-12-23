23 Aralık 2019, Pazartesi
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Horoz Alanya'ya bilendi!
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Denizlispor, bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.
Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Denizlispor, bu formunu bugün Alanyaspor karşısında da sürdürmenin peşinde. Akdeniz ekibi ise 2 maçlık galibiyet hasretine Denizlispor deplasmanında son vermek istiyor.
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